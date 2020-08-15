İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün Adana'da eylem hazırlığındaki bir terörist, eylemde kullanacağı patlayıcılarla birlikte ele geçirildi.

37 KİLO TNT İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana’da yakalandı. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K adlı teröristin, PKK-YPG’nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristle birlikte toplam 37 kg TNT ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.