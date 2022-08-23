Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi
- 23.08.2022 - 17:22
- Güncelleme : 23.08.2022 - 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Temmuz tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış töreni gerçekleştirildi.
41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyüpsultan Camii çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır şekilde düzenlendi" ifadelerini kullandı.
33 dükkan yenilendi
Yeni görünümüne kavuşan Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Karmaşık ve kaotik görünümünden kurtulan bölgede, 33 dükkan tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı.
Düzensiz yapılaşmalar ortadan kaldırıldı
Öte yandan Eyüp Sultan Camii ve meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar da kaldırıldı.
Cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tenteler düzenlendi.
Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilendi VİDEO
384 binayı kapsıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan hibe ile gerçekleştirilen cephe düzenleme projesinin 384 adet binayı kapsadığı belirtildi.
İHA'nın aktarımına göre; söz konusu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor.
384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor.