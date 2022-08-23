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    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından '41 Ayda 41 Eser' sloganı ile açılışı yapılan Eyüp Sultan Camii ve çevresi yapılan düzenleme çalışmaları ile karmaşık ve kaotik görünümünden kurtuldu.
    • 23.08.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:31
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    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Temmuz tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış töreni gerçekleştirildi.

    41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyüpsultan Camii çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır şekilde düzenlendi" ifadelerini kullandı.

    33 dükkan yenilendi

    Yeni görünümüne kavuşan Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

    Karmaşık ve kaotik görünümünden kurtulan bölgede, 33 dükkan tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı.

    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi #1

    Düzensiz yapılaşmalar ortadan kaldırıldı

    Öte yandan Eyüp Sultan Camii ve meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar da kaldırıldı.

    Cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tenteler düzenlendi.

    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilendi VİDEO

    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi #2

    384 binayı kapsıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan hibe ile gerçekleştirilen cephe düzenleme projesinin 384 adet binayı kapsadığı belirtildi.

    İHA'nın aktarımına göre; söz konusu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor.

    384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor.

    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi #3

    Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi #4


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