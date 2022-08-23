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Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi

Eyüpsultan Camii ve çevresi tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından '41 Ayda 41 Eser' sloganı ile açılışı yapılan Eyüp Sultan Camii ve çevresi yapılan düzenleme çalışmaları ile karmaşık ve kaotik görünümünden kurtuldu.