F-16 savaş uçağının özellikleri neler? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın F-16 uçuşu

Savunmada önemli yeri olan F-16 savaş uçağının özellikleri nelerdir? Bakan Hulusi Akar neden Ege'de F-16 ile uçuş yaptı? F-16 savaş uçağı ile ilgili detaylı bilgiler ve Akar'ın F-16 uçuşu haberimizde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ege bölgesi semalarında gerçekleştirdiği F-16 savaş uçağı uçusunun ardından 'F-16 savaş uçağı özellikleri nelerdir' merak konusu oldu.

Bakan Akar'ın neden Ege'nin kuzeyine F-16 ile özel uçuş gerçekleştirdiği de merak edilirken, 'Bakan Akar neden F-16'ya bindi' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

HULUSİ AKAR NEDEN EGE'NİN KUZEYİNE UÇTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını, Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili konuşan Bakan Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider." ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR KİMLE BERABER EGE'DE UÇUŞ YAPTI?

Akar beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.

113. FİLO KOMUTANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANDI

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuş brifingi aldı.Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.

BAKAN AKAR F-16'YA BİNDİ

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

2019-2020 UÇUŞ EĞİTİM YILI AÇILIŞI

Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Peki, F-16 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir? F-16'lar hangi yıllarda üretildi? F-16'ların teknik ve fiziksel özellikleri nedir? Detaylar haberimizde...

F-16 uçağı 1970’lerin sonlarına doğru üretilmiş olan, 4. nesil tek motorlu, yüksek performanslı fakat bununla birlikte oldukça ekonomik, muadillerine göre nispeten daha küçük boyutlu bir avcı uçağıdır.

F-16'LARIN KARA HEDEFLERİ PERFORMANSI

Sonradan geçirdiği modernizasyonlar sayesinde kara hedeflerine karşı da oldukça tehlikeli bir teknoloji harikası haline gelmiştir. F-16 şu ana kadar yapılmış uçaklar arasında fiyat/performans oranı konusunda ciddi anlamda en iyi uçaklardan bir tanesidir. Geçirdiği modernizasyonlar sayesinde mühimmat yelpazesi oldukça geniş olup, güçlü motoru sayesinde neredeyse çift motorlu uçaklar kadar yüksek performans vermektedir.

İLK F-16 İLE SON F-16 ARASINDAKİ FARKLAR

Yapılmış olduğu dönemde teknolojisinin yanında manevra kabiliyeti ile de oldukça öne çıkmıştır. Şuanda bile dünya üzerindeki en çevik uçaklardan bir tanesidir. Blok modeli olarak adlandırılan farklı versiyonları vardır yani 1970’deki uçak ile günümüzdeki uçak birbirinden çok çok farklıdır.

TÜRKİYE C VE D SERİSİ F-16 KULLANIYOR

Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılmaktadır. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edilmiştir. D serisi ise av ve bombardıman görevleri yanında eğitim amacıyla da kullanılmaktadır.

Türkiye'nin F-16 macerası 1980'lerin başında Hava Kuvvetleri'nde bulunan av/önleme görevlerinde kullanılan Lockheed F-104 Starfighter ve Northrop F-5 Freedom Fighter'ların değiştirilmesi amacıyla başlamış ve günümüzde de devam etmektedir.

Dönemin hükümeti Eylül 1983'te Peace Onyx I (Öncel Barış I) Programı kapsamında Amerika'dan Foreign Military Sales (Yurtdışı Askerî Satış) yöntemiyle General Dynamics tasarımı F-16 alınacağını duyurmuştu.

Bu F-16'lardan 8 tanesi (bunlardan 6'sı F-16D Block 30 2 tanesi F-16C Block 30) Birleşik Devletler'de bulunan General Dynamics'in Fort Worth tesislerinde üretilecekti.

TÜRKİYE'DE İLK F-16 UÇUŞU

Bu sekiz uçaktan iki tanesi demonte edilip Ankara Akıncı'da kurulan TAI tesislerinde montajı gerçekleştirilecekti.1987 yılının 14 Ekim’inde test pilotu Şener Koltuk tarafından TAI tesislerinde montajı gerçekleştirilen ilk F-16'nın (86-0068) ilk uçuşunu yaptı.

Öncel Barış-I Programı kapsamında sipariş edilen 160 uçaktan 34 tanesi F-16C Block 30, 8 tanesi F-16D Block 30, 102 tane F-16C Block 40, ve 15 tane F-16D Block 40'dır ve bu uçaklardan 154 tanesinin montajı TAI tesislerinde yapılmıştır.

Mart 1992'de Peace Onyx II (Öncel Barış II) ile birlikte 34 adet F-16C Block 50 ve 6 adet F-16D Block 50 olmak üzere toplamda 40 adet ve 40 tane de opsiyon olmak üzere siparişi verildi ve 1995-1999 yılları arasında bu uçakların teslimatı tamamlandı.

Bu uçaklar yerine McDonnell Douglas F-15 Eagle ve McDonnell Douglas F/A-18 Hornet'de düşünülmüştü ancak böyle bir alım gerçekleşmedi. Opsiyon olarak eklenen 26 F-16C Block 50 ve 14 F-16D Block 50'den 6 tanesi iptal edildi. Bu uçaklarda kullanılacak olan General Electric F110-GE-129 motorunun üretimi için Eskişehirde TEI kuruldu.

Aradan geçen yıllarda yaşanan F-16 kayıplarından sonra Türkiye hükümeti 2007 yılında gelişmiş yeni bir radara ve uçağın menzilini arttıran ek yakıt tanklarına sahip gelişmiş F-16 Block 50+'dan 16 tanesi D ve 14 adedi ise C tipi olmak üzere toplam 30 adet uçağı Peace Onyx IV (Öncel Barış IV) programı ile TAI Tesislerinde montajları gerçekleştirilmiş olup son uçağın 11 Aralık 2012'de tamamlanmış olup 1.72(ABD)$ milyar Dolarlık bir bütçe ile üretilmiştir.

Peace Onyx III (Öncel Barış III) Programıyla birlikte bütün F-16 filosuna modernize edildi. 2000'li yılların ortasında Block 40 ve 50 modelleri için CCIP "Common Configuration Implementation Program" (Ortak Yapılandırma Uygulama Programı) olarak da adlandırılan ve maliyetinin 3,9 milyar ABD Doları olarak öngörülen bir moderizasyon anlaşması imzalandı.

Bu modernizasyon kapsamında F-16 Block 40 ve 50'lere AIM-9X, AIM-120C7, Kaska Monte Hedefleme Sistemi, Link-16, AGM-154A, AGM-154C, AGM-84K füzeleri, AselPod hedefleme podu, LOROP-IR gözlem podu, Sniper hedefleme podu ve JDAM bombalarını taşıma kapasitesi kazandırıldı.

Block 50+'larda kullanılan APG-68[V9] radar, ALQ-178 V(5) Elektronik harp sistemi entegrasyonu sayesinde Block 40 ve 50 F-16'lar da modernizasyonla Block 50+'seviyesine yükseltildi. Modernizasyon çalışmaları 10 Nisan 2015'te tamamlanmıştır. Bu modernizasyondan sonra Türkiye'deki uçaklar F-16 Block 40TM ve F-16 Block 50TM olarak adlandırılmaktadır.