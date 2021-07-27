Farkındalık yaratmak için Ağrı Dağı ile evlendi

Sırtında gelinlikle Ağrı Dağı’na tırmandıktan sonra sembolik olarak evlenen kadın, “Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim” dedi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, çok sayıda dağcının uğrak noktası oldu.

Ağrı Dağı’na 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

“AĞRI DAĞI İLE SEMBOLİK OLARAK EVLENDİM”

"Kadınlar yaşarsa hayat yaşar, çocuklar umutluysa gelecek umutludur." diyen Sevgül Eraslan, şöyle konuştu:

“Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim. Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunması, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkına varmalıyız.

Gelinlik giyip sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi VİDEO

“EĞİTİM HAKLARININ ELLERİNDEN ALINMAMASI GEREKİYOR”

Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir. Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bugünlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır.”