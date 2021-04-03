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    Fatih Kumkapı Sahili'nde kalabalık

    İstanbul'da güneşli havayı görenler, Fatih'teki Kumkapı sahiline akın etti.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 17:23
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    Fatih Kumkapı Sahili'nde kalabalık

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı kategoride yer alan İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

    KUMKAPI SAHİLİ'NDE KALABALIK

    Kısıtlamanın yeniden uygulandığı Cumartesi gününde Fatih'teki kalabalık pes dedirtti. Kumkapı Sahilinde kısıtlama yokmuşçasına gezen, çoğu yabancı uyruklu kişilerin kısıtlamaya uymamalarının yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gözlendi.

    Kumkapı Sahili doldu taştı

    Fatih Kumkapı Sahili nde kalabalık #1

    PİKNİK YAPTILAR

    Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.

    Fatih Kumkapı Sahili nde kalabalık #2

    Fatih Kumkapı Sahili nde kalabalık #3

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