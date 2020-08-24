Fatih Portakal Fox TV'den ne kadar maaş alıyor

Fatih Portakal Fox TV'den ne kadar maaş alıyor

Fox TV ekranlarının yüzü Fatih Portakal, istifa ettiği iddialarıyla gündeme geliyor. Peki, ana haber spikeri Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Haber spikerleri ne kadar maaş alıyor? Detaylar...

İsmail Saymaz'ın dün akşam katıldığı bir TV programında Fatih Portakal'ın istifa edeceğine dair söylemlerinin ardından, Fox TV ekranlarının yüzü olan Fatih Portakal'ın istifası gündeme bomba gibi düştü.

Fox TV'deki ana haber bültenini sunmama kararı alan Fatih Portakal'ın yıllık gelirinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI NE KADAR

Fox TV'nin başarılı haber spikeri Fatih Portakal, eşi Armağan Portakal'ın da isteği üzerine mesleğini bıraktı ve emekli oldu.

FATİH PORTAKAL YILDA NE KADAR KAZANIYOR

Bundan sonraki yaşamını İzmir Urla'da eşiyle birlikte organik tarım faaliyeti yürüterek geçireceği iddia edilen Fatih Portakal'ın, Fox'tan yılda 1 milyon TL kazandığı kulislerde dile getiriliyor.

HABER SPİKERLERİNİN AYLIK ORTALAMA KAZANCI NEDİR?

Ülkemizde ilk kez 1952 yılında yapılmaya başlanan televizyon yayınları 1980'lı yıllardan sonra canlı yayınların yapılmasıyla daha da önem kazandı o dönemler 1 kanaldan 3 kanala günümüzde ise 400 den fazla kanal televizyonlarımızda yayınlanmaya başladı.

Her ne kadar 400 civarı kanala ülkemiz uyduları sahiplik ediyor olsada bu kanalların bir çoğu bant yayını yapıyor. Geri kalanlar ise düzenli canlı yayınlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.

ULUSAL KANALLARDA HABER SPİKERİ MAAŞI NE KADAR?

Az izlenen ulusal kanallarda spiker maaşları 5-10 bin TL arasındadır. Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1, HaberTürk, CNN Türk, NTV gibi büyük kanallarda ana haber spikeri maaşları 20 bin TL ile 150 bin TL arasında değişmektedir.

Haber Spikeri poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar artmaktadır.