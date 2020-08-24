Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal istifa gerekçesini açıkladı

Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal istifa gerekçesini açıkladı

Uzun süredir çıktığı tatilden dönmeyen Fatih Portakal'ın istifa etmesini açıklaması üzerine, neden istifa ettiği merak konusu oldu. Fatih Portakal neden istifa etti sorusunun cevabı haberimizde...

FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gazeteci Fatih Portakal'ın görev bırakarak emekliliğini istediği duyurulması üzerine Türkiye, Fatih Portakal'ın istifasını konuştu.

FOX TV'nin ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemiş, Fatih Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentilerine neden olmuştu.

İSTİFASINI YAKINLARI DUYURDU

Portakal'a yakın birçok isim, şahsının kanalından ve gazetecilikten istifa ettiğini duyurmuştu.

KANAL RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU

İddialar sonrası FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

"İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir" denilen açıklamada, "Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"HER ÇALIŞANA NASİP OLMAZ"

İstifa sonrası Fatih Portakal sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

NEDEN İSTİFA ETTİ

Yıllardır FOX TV Ana Haber spikeri görevinde bulunan bu kulvarda da reytinglerde birinci sıradaki yerini kimseye kaptırmayan gazeteci Fatih Portakal'ın kendisini sevenlere verdiği üzücü haberin ardından, Fatih Portakal neden istifa ettiğini de açıkladı.

FATİH PORTAKAL'IN İSTİFA ETME NEDENİ

Fatih Portakal ilk açıklamasının devamında da şunları ifade etti:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."