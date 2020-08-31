Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Fatih Ürek'ten sonra Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?

Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Fatih Ürek'ten sonra Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?

Fatih Ürek, Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bıraktı. Gelinim Mutfakta programını kim sunacak derken, Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu Instagram hesaplarında paylaşım yaptı. Detaylar haberde...

Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı, Fatih Ürek'in sunuculuğu ile karşımıza çıkıyordu.

Ancak Gelinim Mutfakta programından Fatih Ürek'in ayrıldığı öğrenildi. Peki, Fatih Ürek, Gelinim Mutfakta programından neden ayrıldı? Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta programını kim sunacak?

GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNUYOR?

Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak. Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğuna oyuncu Onur Büyüktopçu getirildi.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona sürpriz bir değişiklikle başlıyor.

Uzun zamandır yarışmayı sunan Fatih Ürek'in ayrılmasıyla yerine Onur Büyüktopçu getirildi.

YENİ SEZONDA ONUR BÜYÜKTOPÇU EKRANDA OLACAK

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi.

Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek.Başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu daha önce de 2 sezon TV8'de Yemekteyiz'i sunmuş ardından Kanal D de Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.