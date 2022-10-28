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    Fatma Teyze'nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma hayali kuran 80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın isteği yerine getirildi. Özaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup fotoğraf çektirdi.
    • 28.10.2022 - 22:41
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    Fatma Teyze'nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

    Malatyalı 80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu.

    Hayali gerçek oldu

    AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onunla yüz yüze görüşmek istediğini söyleyen Özaslan'ın isteği geri çevirilmedi.

    Fatma Teyze'nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu - Video

    Fatma Teyze nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana geldi

    İHA'nın haberine göre, bunun üzerine Fatma teyze ile birlikte Ankara Kapalı Spor Salonundaki Türkiye Yüzyılı programına giden Öznur Çalık, Fatma teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı buluşturdu.

    Fatma Teyze nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu #2

    Hatıra fotoğrafı çektirdiler

    Buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Fatma teyzenin elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma teyze, "Torunlarım özellikle anneannecim, babaannecim Erdoğan ile resmini istiyoruz dediler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özaslan'ın bu isteğini kırmayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    Fatma Teyze nin hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu #3


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