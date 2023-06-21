Fatsa'da sağanak su baskınlarına neden oldu Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi.

AA Birçok il haziran ayında adeta kışa döndü… Yoğun sağanak sonrası su baskınları oluştu, yaşam olumsuz etkilendi... Irmakların debisi yükseldi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından Bolaman ve Ilıca ırmaklarının debisi yükseldi. Irmakların taşması sonucu Bolaman Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü. Giriş katları su bastı Giriş katlarda bulunan evler de su baskınlarından nasibini aldı. Eşyalarını çıkaranlar temiz alanlara taşıdı, kurtaramayanlar ise çaresizce bakakaldı. Sürücüler zorlandı Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.