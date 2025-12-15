Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında, namağlup Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk ediyor. Kritik maç öncesi yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11’ler…