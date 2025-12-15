Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek.
- Maç, 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe'de eksik oyuncular arasında Semedo, Söyüncü, Nene ve En-Nesyri bulunuyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında kendi sahasında Konyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor.
Sezona yenilgi yüzü görmeden devam eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nelson Semedo ile Çağlar Söyüncü, kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Takımdaki eksiklere Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarına katılan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de eklendi.
Futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.
İşte Fenerbahçe–Konyaspor mücadelesine dair detaylar ve muhtemel 11’ler…
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek.
İki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma, 15 Aralık Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.
Kadıköy’de oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak açıklanırken, müsabakada düdük Ozan Ergün’de olacak.
Kritik karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, İsmail, Oğuz, Kerem, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.