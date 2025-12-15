Metro kullananlar dikkat! Tarih verildi: Bu saatler aralığında kullanılamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Metro İstanbul, M8 metro hattını kullanan yolcular için geçici bir düzenlemeyi duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 15 ile 30 Aralık tarihleri arasında söz konusu hatta sefer saatlerinde değişiklik uygulanacak.

Bu süreçte yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncellenen sefer bilgilerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.

SON SEFER SAATİ DEĞİŞTİ

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, M8 Bostancı - Parseller metro hattının sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yapılması zorunlu testler nedeniyle 15-30 Aralık tarihleri arasında seferler saat 21.00'e kadar yapılacak.