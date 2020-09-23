Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe'den neden ayrılıyor?

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe sözleşmesini feshetmek üzere, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya varıldı. 'Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında, pozisyonu ne?' merak edildi. Garry Rodrigues'in kariyeri

Futbol camiasında oyuncu değişiklikleri ve transferler devam ederken, Fenerbahçe'de veda edenlerin sayısı da artıyor.

Futbol severler, 'Fenerbahçe'den hangi futbolcular gitti?' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe'den giden futbolcular...

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN FUTBOLCULAR

Şimdiye kadar Tolgay, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Zajc, Jailson, Vedat Muriç ve Falette gibi isimlerle vedalaşan Fenerbahçe’de, sayı şimdilik 9 görünüyor. Ancak gönderilmesi planlanan bir isimle bu sayı 10'a da çıkabilir. Peki, Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu kim olacak?





BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI...

Fenerbahçe'nin El İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, geçen sezon beklentileri karşıyamamıştı.

Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

OLYMPİAKOS İLE FENERBAHÇE ANLAŞTI

Bir süredir Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshi konusunda Olympiakos ile görüşen yönetimin, Yunan ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Olympiakoslu yöneticiler, Yeşil Burun Adaları asıllı Garry Rodrigues ile maaş konusunda anlaşırsa imzalar atılacak.

GARRY ROFRİGUE'İN HAYATI

Garry Rodrigues kimdir, nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues'in futbol hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Garry Rodrigues kimdir? İşte detaylar...

2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da dünyaya geldi. Futbola 2004 senesinde Feyenoord altyapısında başlayan orta saha oyuncusu, 2007 senesinde Real SC altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde Hollandalı ekip ADO Den Haag ile imzaladı.

Burada forma şansı bulamadan, tecrübe kazanması için FC Dordrecht'a kiralanan Rodrigues, kiralık forma giydiği takımda 20 maça çıktı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

2013 senesinde Bulgaristan'ın önemli kulüplerinden Levski Sofya'ya transfer olan Rodrigues, burada yalnız bir sezon forma giydi ve 36 maça çıktıktan sonra 2013'ün sonunda İspanya ikinci lig ekibi Elche CF'ye transfer oldu. Burada da sadece bir sezon forma giyen Rodrigues, 43 maçta forma şansı buldu.

2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Aslen olan Garry Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti. 2013 senesinden bu yana Yeşil Burun Adaları Milli takımı forması giymekteydi.