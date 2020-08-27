Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia kimdir?

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, bugün anlaştığı Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. Peki Ekvadorlu Valencia kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri ve bütün detaylar haberimizde.

Fenerbahçe yeni sezon transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, aradığı forveti buldu. Fenerbahçe, son olarak Meksika’nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan, Erol Bulut'un ısrarla istediği Enner Valencia’yı kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın hayatı ve kariyeri...

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra, 4 Kasım 1989 San Lorenzo Ekvador doğumlu futbolcudur.

1,77 boyundaki futbolcu forvet ve kanat pozisyonlarında görev alıyor. Geçtiğimiz sezon Meksika'nın Tigres takımında top koşturan Enner Valencia bonservisini elinde bulunduruyor.

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.

Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi.

2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.