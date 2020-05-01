Ferrari sahibinin 1000 TL'lik yardım isteğine ret

Bakan Selçuk Ferrari sahibinin 1000 TL'lik koronavirüs yardımı başvurusunu doğrularken, isteğe ret cevabı verdiklerini duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için devlet tarafından 1000'er liralık destek verileceği duyurulmuştu.

Ancak bu desteği suistimal edenler çıktı...

Geçtiğimiz günlerde Samsun'da devletin verdiği bin liralık yardıma başvuran kişinin Ferrari sahibi olduğunun ortaya çıkması, gündeme oturmuştu.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımla ilgili konuştu.

BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Samsun'daki Ferrari sahibinin başvurusunu reddettiklerini belirten Selçuk, Mercedes, Audi sahibi kişilerin de bu yardıma başvurduğunu söyledi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var." ifadelerini kullandı.



Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu HABERİ