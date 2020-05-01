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    Ferrari sahibinin 1000 TL'lik yardım isteğine ret

    Ferrari sahibinin 1000 TL'lik yardım isteğine ret

    Bakan Selçuk Ferrari sahibinin 1000 TL'lik koronavirüs yardımı başvurusunu doğrularken, isteğe ret cevabı verdiklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 10:06
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    Ferrari sahibinin 1000 TL'lik yardım isteğine ret

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için devlet tarafından 1000'er liralık destek verileceği duyurulmuştu.

    Ancak  bu desteği suistimal edenler çıktı...

    Geçtiğimiz günlerde Samsun'da devletin verdiği bin liralık yardıma başvuran kişinin Ferrari sahibi olduğunun ortaya çıkması,  gündeme oturmuştu.

    BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımla ilgili konuştu.

    BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

    Samsun'daki Ferrari sahibinin başvurusunu reddettiklerini belirten Selçuk, Mercedes, Audi sahibi kişilerin de bu yardıma başvurduğunu söyledi.

    Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var." ifadelerini kullandı.

    Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu HABERİ

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