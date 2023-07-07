Fethiye'de motosiklet üzerinde yatan sürücünün hareketleri cezasız kalmadı Muğla'nın Fethiye ilçesinden genç bir sürücünün motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası motosikleti geçici olarak trafikten men edilirken, trafik ekiplerince 21 bin 834 TL ceza yazıldı.

İHA Muğla'da trafikte bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketlerle hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.. Fethiye Çevreyolu'nda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir yabancı turist tarafından görüntülendi. Görüntüler üzerine Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis plakadan yakaladı Plaka tespitinin ardından ikametinde yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. 21 bin 834 lira ceza uygulandı Trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz motosiklet kullanma suçlarından sürücüye 21 bin 834 TL ceza kesilirken, motor trafikten geçici süre men edildi. Fethiye Trafik Büro Amiri Gökhan Kam, denetimlerin devam edeceğini söyledi.