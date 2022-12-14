Fethiye'de sağanak sonrası birçok evi su bastı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur nedeniyle su basan evlerde mahsur kalanlar, itfaiye botu ve iş makineleriyle kurtarıldı.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak, çoğu yerde sel ve su baskınına neden oldu.

Muğla Fethiye'de dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Çiftlik Mahallesi'ndeki bazı sitelerin zemin katları ve yollarını su bastı.

Yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar ulaşan su baskınında evler göle döndü. Sitenin yollarının da ilerlenemeyecek kadar dolu olması nedeniyle site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Mahsur kalanları ekipler kurtardı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar itfaiyenin botuyla, bazıları da iş makineleri yardımıyla konutlardan çıkarıldı. Bazı site sakinleri ise kendi imkanları ile kurtarma alanına ulaştı.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile Tuğgeneral Ali Gemalmaz bölgede inceleme yaptı.

"Su bel hizamı geçti"

Site sakinlerinden Fuat Mutlu ilk defa su baskını ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sitenin yakınında bulunan tepeden dere gibi sel suları geldi. Suların kuvveti ile site duvarı da yıkıldı. Su seviyesi giderek artınca evlerimiz su altında kaldı. Su bel hizamı geçti. Ekiplerin yaşlılar ve kadınları kurtarması için birkaç parça eşya alıp, kendi imkanlarımla siteden çıktım. Su baskınının yan tarafımızda bulunan arazilerin topraklarla doldurulmasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) evlere dolan yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.