FETÖ firarisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ/PDY soruşturmasında aranan sanık Yunanistan'a kaçarken yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 04.10.2020 - 07:52
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne'den Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalandı.
TUTUKLANDI
Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi.
Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.