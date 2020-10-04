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    FETÖ firarisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    FETÖ/PDY soruşturmasında aranan sanık Yunanistan'a kaçarken yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 07:52
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    FETÖ firarisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne'den Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi.

    Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

    F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    FETÖ firarisi Yunanistan a kaçarken yakalandı #1

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