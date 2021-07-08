FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy yeniden gözaltında

İtirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy, tekrar gözaltına alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KAÇMA GİRİŞİMİNE DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE GEREKÇESİYLE YAKALANDI"

"Atasoy’un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince ‘kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandı"