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    FETÖ kapsamında 25 astsubaya gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ kapsamında başlattığı soruşturma ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 22.07.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:31
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    FETÖ kapsamında 25 astsubaya gözaltı kararı

    FETÖ ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 19'unun aktif görevde olduğu 25 astsubay için gözaltı kararı çıkardı.

    ARDIŞIK ARAMA SİSTEMLERİ İLE HABERLEŞME

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

    ANKARA MERKEZLİ 13 İLE OPERASYON

    Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 13 ildeki zanlılardan 12'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    FETÖ kapsamında 25 astsubaya gözaltı kararı #1

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