FETÖ soruşturmasında 42 Kara Harp Okulu öğrencisi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kararlılıkla yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin, sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan haberleştikleri belirtildi.

22'Sİ GÖZALTINDA

42 zanlıdan 22'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlılar hakkında FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarıyla belirlendiği, güncel örgütsel faaliyet sürdürüp sürdürmediklerine yönelik soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

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42 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; ilimiz dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.” denildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.