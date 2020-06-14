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- FETÖ'cü eski doktor, Elazığ'da yakalandı
FETÖ'cü eski doktor, Elazığ'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli, köy evinde saklandığı gizli odada bulundu.
- İHA
- 14.06.2020 - 11:32
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan meslekten ihraç edilmiş kadın doktora yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, eski doktor A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde bir evde olduğu belirlendi.
MERDİVEN ALTINDA YAKALANDI
Tespitin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli kadını merdiven basamaklarının altında kendisine yaptığı gizli odada yakalayarak gözaltına alındı.
Şüphelinin aile hekimi olarak çalışırken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.