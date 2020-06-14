Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    FETÖ'cü eski doktor, Elazığ'da yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli, köy evinde saklandığı gizli odada bulundu.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 11:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    FETÖ'cü eski doktor, Elazığ'da yakalandı

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan meslekten ihraç edilmiş kadın doktora yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında, eski doktor A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde bir evde olduğu belirlendi.

    MERDİVEN ALTINDA YAKALANDI

    Tespitin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli kadını merdiven basamaklarının altında kendisine yaptığı gizli odada yakalayarak gözaltına alındı.

    Şüphelinin aile hekimi olarak çalışırken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

    Görüş Bildir