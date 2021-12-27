FETÖ'cü Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci Semih Terzi'nin, aranan eşi Nazire Terzi yakalandı.
- DHA
- 27.12.2021 - 17:17
- Güncelleme : 27.12.2021 - 17:46
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında yakalama kararı olan Nazire Terzi, yakalanarak cezaevine götürüldü.
'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK'TAN DAVA AÇILMIŞTI
Nazire Terzi'ye darbe girişimi öncesi eşi darbeci general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.