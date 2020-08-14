FETÖ'den yakalanan 37 muvazzaf askerin 12'si tutuklandı

İstanbul merkezli 12 şehirde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 37 muvazzaf askerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Ağustos tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4'Ü ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 4'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.

20'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Ağustos'ta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 37'si gözaltına alınmıştı.