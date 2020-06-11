FETÖ'nün 'ByLock' hilesi deşifre edildi

OHAL Komisyonu tarafından, bazı FETÖ üyelerinin ByLock'u kurumsal ve şirket hatları üzerinden kullandığı ortaya çıkarıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor...

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan Komisyon, yaptığı incelemelerle FETÖ'nün gizli yöntemlerini de çözümlüyor.

KURUMSAL VE ŞİRKET HATTI ÜZERİNDEN KULLANIM

Komisyon, bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, şifreli haberleşme ağı ByLock'u kendilerine tahsis edilen kurumsal ve şirket hatları üzerinden kullandığını, bu yöntemle kullanıcıların gizlenmeye çalışıldığını ortaya çıkardı.