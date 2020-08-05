FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı

10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bunlardan 4'ünü arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeleri tarafından, ankesörlü telefondan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 1'i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1'i emekli askeri personel, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.