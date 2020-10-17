Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde olduğu kadar, ülkenin güneyindeki terör odaklarına da göz açtırmıyor.

Mehmetçik, Frat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunan hainlere müdahale etti.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman askerlerimizin müdahalesi sonucu 6 hain öldürüldü.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.