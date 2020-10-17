Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 17.10.2020 - 18:27
- Güncelleme : 17.10.2020 - 18:27
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde olduğu kadar, ülkenin güneyindeki terör odaklarına da göz açtırmıyor.
Mehmetçik, Frat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunan hainlere müdahale etti.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahraman askerlerimizin müdahalesi sonucu 6 hain öldürüldü.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Bakanlık açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.