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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 17.10.2020 - 18:27
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 18:27
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde olduğu kadar, ülkenin güneyindeki terör odaklarına da göz açtırmıyor.

    Mehmetçik, Frat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunan hainlere müdahale etti.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Kahraman askerlerimizin müdahalesi sonucu 6 hain öldürüldü.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Bakanlık açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi #1

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