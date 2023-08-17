Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

İHA

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ağır yaralanan polis memurundan acı haber geldi.



Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp’ın Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olduğunu duyurdu.

"Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı"

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim”