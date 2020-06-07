İstanbullu vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sonlanmasıyla, plajlara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzun zamandır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, normalleşme adımları kapsamında bu hafta ilk kez uygulanmadı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle, serinlemek için İstanbul plajlarına akın etti.

MENEKŞE PLAJI DOLDU

Hafta sonu tatilinde Bakırköy Florya’da bulunan Menekşe Halk Plajı'nda da yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren hareketliliğin başladığı yüzlerce metre uzunluğundaki plaj, öğlen saatlerinde ise neredeyse tamamen doldu.

Florya'daki Menekşe Plajı'nda yoğunluk

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Plajda güneşlenen az sayıdaki kişinin maske ve sosyal mesafe kuralını uygularken, uzun zamandır yapılan tüm uyarılara rağmen denize gelenlerin büyük bir bölümünün maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü.

Sahilde güneşlenenler arasında ortalama 2 metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.

"DENİZİN TADINI ÇIKARMAYA GELDİK"

Denize girmek için plaja gelen Enes Mustafaoğlu isimli vatandaş, “Sürekli evde kaldığımızdan dolayı psikolojik olarak çöküş yaşadık. Hafta sonu da arkadaşlarla aktivitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bugün de denizin tadını çıkarmaya geldik. Sosyal mesafe konusunda da başka insanların yanından geçerken mesafeyi koruyarak geçmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"YAVAŞTAN ENDİŞELERİN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Emrah Yazıcıoğlu adlı vatandaş ise “Sıcaktan bunaldık, üç arkadaş denize gelip serinlemek istedik hava da sıcak. Yapacak bir şey yok, yavaştan endişelerimizin üzerine gidiyoruz. Aralarımızdaki mesafeyi de ayırdık, birbirimize olabildiğince yanaşmıyoruz. Denizden de bulaşacağını pek zannetmiyoruz. Zaten geliş ve gidişlerde de güvenlik önlemlerimizi alıyoruz." dedi.

Celil Deneri de, “ Uzun zamandır bugünleri bekliyorduk şu an çok iyiyiz. İnşallah en kısa sürede virüsün bitmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.