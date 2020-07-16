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    Fransız Le Point dergisinde gündem, Türkiye

    Fransız Le Point dergisinde gündem, Türkiye

    Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısında “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda.” ifadelerine yer verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 09:07
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    Fransız Le Point dergisinde gündem, Türkiye

    Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

    AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

    Libya'da da Fransa'nın planlarını suya düşüren, AB'nin tüm baskılarına rağmen Ayasofya'yı müze saçmalığından kurtaran Türkiye, AB ve Fransa için de büyük korku oldu .

    LE POINT: SAVAŞ KAPIDA

    Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısını Türkiye'ye ayırdı.  Dergi bu sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafını kapak fotoğrafına koyarak, “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda.” ifadelerine yer verdi.

    Fransız Le Point dergisinde gündem, Türkiye #1

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