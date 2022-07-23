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Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Çiftin şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu.