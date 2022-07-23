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    Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

    Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Çiftin şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu.
    • 23.07.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 00:30
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirdiler.

    Evlendiler

    İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise çiftin şahitliğini yaptı.

    Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi #1

    Nişanlarında yüzükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi takmıştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nişanlarında da bulunarak nişan yüzüklerini takmışlardı.

    Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi #2


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