Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin dünyaevine girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Çiftin şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu.
- 23.07.2022 - 00:18
- Güncelleme : 23.07.2022 - 00:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirdiler.
Evlendiler
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise çiftin şahitliğini yaptı.
Nişanlarında yüzükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi takmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nişanlarında da bulunarak nişan yüzüklerini takmışlardı.