Futbol kariyerine son verdiğini açıklayan Yalçın Ayhan kimdir, kaç yaşında? Yalçın Ayhan'ın oynadığı takımlar

Son formasını Fatih Karagümrük'te giyen Yalçın Ayhan, futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Yalçın Ayhan kimdir, kaç yaşında? Yalçın Ayhan hangi takımlarda oynadı, neden kariyerine son veriyor?

Futbolcu Yalçın Ayhan, fotbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Peki, Yalçın Ayhan kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Yalçın Ayhan'ın futbol kariyeri...

Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Yalçın Ayhan, Beşiktaş altyapısında yetişti. Ayhan, 23 Eyül 2020 tarihinde futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Peki, Yalçın Ayhan kimdir, nereli? Yalçın Ayhan'ın sahadaki görevi neydi?

YALÇIN AYHAN'IN HAYATI

Yalçın Ayhan, stoper olarak sahada yer alıyordu. Beşiktaş'ın ardından İstanbulspor'a transfer oldu. Futbol kariyeri boyunca birçok başarılı takımda forma giyen Yalçın Ayhan, Milli Takımda'da yer almıştır. Yalçın Ayhan'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

YALÇIN AYHAN KİMDİR?

1 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Ayhan, Beşiktaş alt yapısında spora başlamıştır.

Yalçın Ayhan, 1998 yılında İstanbulspor'a transfer olmuş, 2001 yılında ise bu takımda profesyonel olmuştur. 2001-2005 yılları arasında bu takımda oynayan Yalçın Ayhan, 2002-2003 ara transfer döneminde ise Çanakkale Dardanel ile kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.

Kiralık sözleşmesi sona eren Yalçın, 500.000 Euro bedel ile 3 yıllığına Galatasaray'a transfer olmuştur. "6" numaralı formasıyla sahada yer alan sporcu, sezon sonunda takımıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

YALÇIN AYHAN'IN FUTBOL KARİYERİ

2006-07 sezonunda ise Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuş devre arasında Sakaryaspor'a transfer olsa da sakatlığı nedeniyle bu takımda forma giyememiştir. 2007-08 sezonunda Manisaspor'a transfer olmuştur.

2007-08 devre arasında ise 1. Lig ekibi İstanbulspor takımına transfer olmuş bu takımla ise sadece 4 maça çıkabilmiştir. 2008-09 sezonunda Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oldu.

Antalya'da başarılı iki sezon geçirdikten sonra 300.000 TL bedel ile

2010-2011 sezonu için Gaziantepspor ile 2 yıllığına anlaştı.

2010-11 sezonu sonunda sözleşmesi feshedilmiştir.

2011-2012 sezonundan itibaren ise Orduspor'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2012-13 sezonun başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştur.

13 Temmuz 2014 tarihinde, Yalçın Ayhan ile Beşiktaş arasında 2 yıllık sözleşme sağlandı ve Beşiktaş tarafından 2014-2015 sezon öncesi İngiltere kampına katıldı.

1 gün sonra Beşiktaş, anlaşmaya vardığı ve İngiltere kampına götürdüğü savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'ın transferinden vazgeçti ve Yalçın, Türkiye'ye döndü. İstanbul Başakşehir FK ile iki yılık sözleşme imzaladı.

Galatasaray da forma giyerken Türkiye A2 millî takım davet edildi ve 6 Eylül 2005 tarihinde Almanya A2 ile oynanan ve 1-1 biten maçta 4 numaralı forma ile sahaya çıktı.