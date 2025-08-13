Futbolseverlere müjde: Bu takımın maçları YouTube’da ücretsiz yayınlanacak

2. Lig temsilcisi Ankaragücü, 2025-2026 sezonu öncesinde taraftarlarını sevindirecek bir karara imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda oynayacağı karşılaşmaların kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanacağını duyurdu.

Bu uygulama ile Ankaragücü taraftarları, iç saha mücadelelerini ücretsiz olarak takip edebilecek.

ARTIK YOUTUBE’DA ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Ankaragücü, taraftarlarına dijital ortamdan büyük bir kolaylık sunuyor. 2025-2026 sezonunda Eryaman Stadyumu’nda oynanacak tüm karşılaşmalar, kulübün resmi YouTube kanalı Ankaragücü TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Stadyuma gelemeyen taraftarlar, bu sayede maç heyecanını internet üzerinden ücretsiz olarak yaşayabilecek. Ayrıca, rakip kulüplerin onay vermesi halinde deplasman karşılaşmaları da aynı platformdan canlı olarak yayınlanacak.