Gabar Dağı'nda roket değil, raket sesi yükseldi Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda milli tenisçiler, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışında gösteri maçı yaptı.

DHA

Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı, şenleniyor…

Bu kapsamda 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası düzenleniyor.

14 yaş ve altı sporcuların yarışacağı turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 22-27 Mayıs arasında uluslararası düzeyde gerçekleştiriliyor.

Gösteri maçında raketler konuşuyor

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sporcularına da ev sahipliği yapacak turnuvada toplamda 66 sporcu mücadele edecek.

Bugün de Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda raketler konuştu.

Şırnak'a gelen milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer, Gabar Dağı'nda gösteri maçı yaptı.

"Devletimiz bu dağlara hakim"

Anlamlı etkinlikte Vali Osman Bilgin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sporcular da yer aldı.

Burada bir konuşma Vali Osman Bilgin, şunları söyledi:

2000 rakımda ülkemizin en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu alandayız. Önemli petrol rezervi burada bulundu. Bulunan rezerv, ülkemizin yüzde 10'unu karşılıyor. Bugün burayı daha da anlamlı kılan Cudi Cup Tenis Turnuvası'dır. İkincisini yaptığımız uluslararası turnuvanın bu yıl özelikle ilk ayağını milli sporcularımızla birlikte gösteri maçıyla başlatıyoruz. Burası düz bir ova değil, burada eskiden maalesef terör hakimdi ama şimdi devletimiz tam anlamıyla bu dağlara hakim.

"Buralar terör değil, petrol dağları"

Cudi, Gabar, Bestler Dereler ve Kato, eskiden bu dağların adını duyunca 20 yaşındaki bütün vatandaşlarımız terör dağları olarak biliyordu. Artık buralar terör dağları değil, petrol dağları. Cudi'de önemli kömür rezervleri de var, önemli keşifler yapıldı. Sadece bu kuyudan 1.250 varil üretim yapılıyor. Büyük mücadeleyle bugüne geldik. Burada jandarmamız, TSK, istihbarat birimlerimiz güvenlik korucularımız gece gündüz demeden mücadele vererek bunu sağladılar. Buralar bırakın petrol keşfi yapmayı, köyleri boşaltılmış, vatandaşın köyünden edilmiş topraklardı.

"Raket sesleriyle inlettik"

22 köyü yerleşime açacaklarını belirten Vali Bilgin, şöyle devam etti: