Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında? Ali Palabıyık'ın kariyeri

2004'ten beri Süper Lig maçlarında görev alan hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek. Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında? İşte Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık'ın yöneticilik yapacağı öğrenilmişti. Peki, Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında? Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri nasıl? İşte detaylar...

Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık nereli, kaç yaşında? Ali Palabıyık hangi takımlı?

HAKEM ALİ PALABIYIK'IN HAYATI

Hakem Ali Palabıyık istatistikleri sorgulanıyor. Futbol hakemi olmasının yanında bir öğretmen olan Palabıyık, küçük yaşlarda kaleci olarak futbola başladı. İlk kez 2002 yılında PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak sahaya çıktı.

Ali Palabıyık kaç yaşında? Ali Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak yer aldı. 2015 yılı açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı. Ali Palabıyık kariyeri...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ali Palabıyık futbola, küçük yaşlarda kaleci olarak başladı.

17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

ALİ PALABIYIK'IN İLK HAKEMLİK DENEYİMİ

21 yaşında ilk maçına çıkan Ali Palabıyık, 13 Ocak 2002'de, Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı.

İlk orta hakemlik deneyimini 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.

Palabıyık, ilk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer alan Ali Palabıyık, 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Başarılı futbol hakemi 2008 yılından bu yana Eda Palabıyık ile evlidir.