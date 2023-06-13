Galatasaray Lisesi'nin kapısına kopya heykel yerleştirildi

DHA

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan kapısındaki sağ ve sol tarafındaki sütunlarda yer alan ikiz yılan heykellerinden biri yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolmuştu.

Okul yönetimi ve Galatasaray Lisesi Vakfı tarafından kayıp heykelin yerine kopyası yaptırıldı.

Mermer malzeme kullanılarak yapılan ve orijinali örnek alınarak hazırlanan yılan heykeli, metal pimler, halat ve yapıştırıcı kimyasalla yerine yerleştirildi.

Ağırlığı 110 kilogramı bulan eser, sütuna 45 dakikada monte edildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

Heykelin yapımını üstlenen Heykeltıraş Ozan Dursun, şunları söyledi:

Burada Galatasaray Lisesinin Vakfı'nın yaptırmış olduğu bir heykelleyiz. Okulun tarihinden süregelen burada yer alan bir heykel. Çeşitli koşullardan dolayı ya çalındı ya kırıldı. Vakıf vasıtasıyla bu heykelin yeniden restorasyonunu yaptık, buraya aldık ve bizden sonraki nesle aynı eserin bir kopyasını birebir yapmaya çalışarak buraya yerleştirmiş olduk. El işçiliği olduğu için yapan ustasından mutlaka farkı olacaktır. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir eserin bugün kopyasını yapıyoruz. Mermer malzemeyle üretildi, yontu usulüyle. Yaklaşık 1 aylık bir süreçte ürettik. 1 ay sonra eseri yerleştirmiş olduk. Şu an yaklaşık 110 kilogram gibi bir ağırlığı var.