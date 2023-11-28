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Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı

Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç nedeniyle mevcut seferlere ek olarak 18.45-20.30 saatlerinde Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler düzenlenecek.