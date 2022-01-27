Haberler

İç Haber

Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver görevden alındı

Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver görevden alındı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), suç örgütü lideri Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i görevden alarak olayla ilgili inceleme başlattı.