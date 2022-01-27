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    Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver görevden alındı

    Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver görevden alındı

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), suç örgütü lideri Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i görevden alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:31
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    Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün paylaştığı aile fotoğrafında, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Aynaya yansıyan görüntüde, fotoğrafı çeken kişinin Hakim Kemal Alver olduğu belirlendi.

    HAKİM, GÖREVDEN ALINDI

    Fotoğrafın hızla yayılmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), harekete geçti.

    HSK, Galip Öztürk'le aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Galip Öztürk le fotoğrafı çıkan Hakim Kemal Alver görevden alındı #1

    GALİP ÖZTÜRK, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 7.SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

    Öte yandan, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen, Türkiye'de adam öldümeye azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün, Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da yakalama kararı bulunuyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda, Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor.


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