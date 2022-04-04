Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

İstanbul'da saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki motosiklete çarptı.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



