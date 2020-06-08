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    Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 33 gözaltı kararı

    Operasyon kapsamında, şüphelilerden 24'ünün aktif görevde olduğu belirtildi.
    • AA
    • 08.06.2020 - 09:52
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    Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 33 gözaltı kararı

    Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    24'Ü AKTİF GÖREVDE

    Bu kapsamda, terör örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 24'ü aktif görevde olan emniyet personeli olmak üzere, ihraç olmuş veya istifa etmiş emniyet görevlisi ile başarısız polis okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Karar sonrası Gaziantep merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarıldı.

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