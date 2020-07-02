Düğünlerin başlamasıyla beraber kutlama için sokaklara dökülen şahıslardan birinin, mahalle ortasında havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

Düğün genelgesi ile ilgili binlerce çiftin meraklı bekleyişi, 1 Temuz itibarıyla sona erdi.

Mart ayından bu yana yapılamayan düğünler, dün başladı. Gece saatlerine kadar süren düğünlerde ise yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düğün sonrası eline silahını alan maganda, bilinçsiz şekilde mahalle ortasında havaya ateş açtı. Şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken magandanın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziantep'te silahlı düğün magandası yakalandı

SİLAHLI MAGANDAYA GÖZALTI

Yaşanan o anların görüntüsü ise sosyal medyaya düştü. Görüntüleri izleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, harekete geçerek mahallede inceleme yaptı. Boş kovanlardan yola çıkan ekipler, şehir polis kameralarından şahsı belirledi.

Şahıs, polisler tarafından silahı ile birlikte yakalandı.