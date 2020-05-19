Kızıyla beraber yaşayan 91 yaşındaki Suna Gür, ilkokulda 9 yaşındayken okuduğu "19 Mayıs" şiirini bugün de okuyarak çocukluğuna döndü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki Suna Nine, 9 yaşındayken öğretmenin okuması için verdiği "19 Mayıs" adlı şiiri, bugün de aynı heyecanla okudu.

"Bu şiiri okuduğumda Atatürk daha ölmemişti." diyen 7 çocuk, 14 torun sahibi olan Suna Gür, çocukluğu döneminde kızların okula çok gönderilmediğini anlattı.

"İLK DEFA O ZAMAN OKUMUŞTUM"

Babasının kültürlü bir insan olduğunu ve kendisini okula gönderdiğini belirten Gür, "Bu şiiri de ilk defa o zaman okumuştum." dedi.

Suna Gür'ün kızı emekli öğretmen Meral Gür ise annesinin sabah erkenden kalkarak televizyon haberlerini izleyerek gündemi takip ettiğini belirtti.

Meral Gür, annesinin okumayı çok sevdiğini de anlattı.

Gaziantepli Suna Nine'den '19 Mayıs' şiiri