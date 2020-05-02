Gaziantep'te çocukların güvercin kavgasında 1 kişi ölü

Gaziantep'te güvercin meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde, 16 yaşlarındaki 4 çocuk besleme güvercinleri yüzünden tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada çocuklardan biri 16 yaşındaki T.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığılan T.Y., olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

T.Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

T.Y’nin ölümüne sebep olan diğer 3 çocuk ise olaydan sonra kaçtı.

YAKINLARI ZANLININ EVİNİ ATEŞE VERDİ

Kaçan üç çocuğu arama çalışmaları sürerken ölen çocuğun yakınları katil zanlılarının evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen evi kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.