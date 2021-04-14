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    Gaziantep'te çöp kovasından eroin çıktı

    Gaziantep'te bir evde çöp kovasının içine gizlenmiş 41 kilogram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.04.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:27
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    Gaziantep'te çöp kovasından eroin çıktı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde ikamet eden F.N.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla operasyon yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda ekipler, büyük plastik çöp kovasının içine gizlenmiş 41 kilogram eroin, 420 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 kurusıkıdan bozma otomatik tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 185 lira ele geçirdi.

    Gözaltına alınan F.N.'nin, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

    Gaziantep'te çöp kovasından eroin çıktı ViDEO

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

    Gaziantep eroin

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