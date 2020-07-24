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    Gaziantep’te kapkaç anı kameralara yansıdı

    Yol kenarında telefonla konuşan şahsın elindeki telefonu çalarak kaçan motosikletli kapkaççılar yakalandı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 18:37
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    Gaziantep’te kapkaç anı kameralara yansıdı

    Gaziantep'te, motosikletle mahalle arasında dolaşan iki şüpheli telefon ile konuşan şahsı gözüne kestirdi.

    Motosikletle şahsa yaklaşan kapkaççılar konuşma esnasında telefonu alarak hızla olay yerinde uzaklaştı.

    Kısa süreli şok yaşayan mağdur motosikletin peşinden koşsa da kaçan kapkaççıları yakalayamadı.

    Gaziantep’te kapkaç anı kameralara yansıdı VİDEO

    GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

    Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından 155’i arayan mağdurun ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerinden birinin kimliğini belirledi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan olayın şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te kapkaç anı kameralara yansıdı #1

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