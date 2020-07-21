Gaziantep'te, kardeşlerinden ayrılamayan maymun

Hayvanat bahçesine getirilen üç maymundan down sendromlu olduğu belirlenen yavru maymun, sürekli sarıldığı kardeşlerini bir an olsun bırakmıyor.

Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra İstanbul'da yakalanan 3 yavru makak maymuna yuva oldu.

YAVRULARDAN BİRİ DOWN SENDROMLU

Bir aracın bagajında bulunarak el konulan ve Gaziantep'e getirilen maymunların birini,n yapılan sağlık kontrolünde down sendromlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine idareciler, maymunun kardeşlerinden ayrılmaması ve diğer hayvanlarla bir arada bulunmaması yönünde karar aldı, 3 kardeş makak maymunu, kendileri için hazırlanan kafeste yaşamaya başladı.

KARDEŞLERİNDEN AYRILAMIYOR

Bakımı en iyi şekilde yapılan down sendromlu maymunun, kafeste sürekli olarak ortasında durduğu diğer iki kardeşine sarılması, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

"TEDAVİSİ YAPILIYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kardeşlerinin down sendromlu maymunun bakıcılığını üstlendiğini anlatarak, "Bize geldiğinde yavru maymunların birisinin kafa, kol yapısı ve göz çevresinde farklılık vardı. Diğer yavrular da zaten kardeşlerinin bakıcılığını sahiplenmişti. Yapılan kontrolde down sendromlu olduğu belirlendi. Şu an tedavisini yapıyoruz, görevli arkadaşlarımız da en iyi şekilde bakımını gerçekleştiriyor. Şu an yavru oldukları için ayrı bir barınakta muhafaza ediyoruz. Büyüdüklerinde diğer hayvanlar ile birlikte yaşamlarını sürdürecekler.'' diye konuştu.