Gaziantep'te kum fırtınası çıktı

Gaziantep'te çıkan kum fırtınası, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye, son bir haftadır yangınlarla mücadele ederken, Gaziantep'ten de bir doğa olayı haberi geldi.

KUM FIRTINASI ÇIKTI

Zor görüntüyebileceğimiz kum fırtınası olayı, Gaziantep'te ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay, önüne gelen her şeyi savurdu.

"KIYAMET, YARABBİM SEN KORU"

Şiddetli kum fırtınasıyla gökyüzü tozla kaplanırken, videoyu çeken vatandaşın "Kıyamet, aman aman. Bu ne? Sen koru Yarabbim" dediği duyuluyor.

Gaziantep'te kum fırtınası VİDEO