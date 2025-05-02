Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı

İHA
Gaziantep'in bazı bölgelerinde akşam saatlerinden sağanak ve dolu etkili oldu.
Bir anda başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
KENTTE SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Sağanak, zaman zaman etkisini daha da arttırarak yerini doluya bıraktı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısa süreli aksamalar oldu.
Sağanak ve dolu sonrası çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Kentte yağışın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış