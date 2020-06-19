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Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

Aralarında 3 polisin de olduğu 62 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.