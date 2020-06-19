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    Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

    Aralarında 3 polisin de olduğu 62 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 09:10
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    Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

    Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçun ve suçluların önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda şüpheli tespit edildi.

    3'Ü POLİS 62 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

    Haklarında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü polis 62 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    Polis ekiplerinin, zanlıları yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptıkları öğrenildi.

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