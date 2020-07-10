Sulama kanalına düşen zehirli yılanlar, bölge halkını paniğe sevk etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Köklü Mahallesi'nde aşırı sıcaklar yabani hayvanları yerleşim alanlarına yönlendirdi.

Yuvalarından çıkıp bölgedeki sulama havuzuna düştüğü görülen iki zehirli engerek yılanı ise ekipleri harekete geçirdi.

SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi ekipleri, havuza girerek, kullandıkları kancalı sopalar yardımıyla yılanları sudan çıkardı.

ÖNCE HAREKETSİZ DURDU, SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Zehirli oldukları bilinen yılanlar, sudan çıkarıldıktan sonra doğaya salındı. Bir süre güneşte hareketsiz bekleyen yılanlar, daha sonra ise gözden kayboldu. Yılanları kanaldan çıkaran ekipler, hem yılanları hem de çevredeki insanları büyük bir tehditten kurtardı.

Gaziantep'te sulama kanalından zehirli yılan çıktı - VİDEO



DOĞAYA SALINDILAR

Yaşam Merkezi personellerinden Hasan Gür, daha önce sokak hayvanlarını topladıklarını, ilk kez bir yabani hayvanı kurtardıklarını anlatarak, "Biz genelde sokak hayvanlarını topluyoruz, tedavisini yapılmak üzere merkeze götürüyoruz. Ama bu kez hiç alışık olmadığımız bir hayvan çıktı karşımıza. vatandaşların ihbarı üzerine geldiğimiz sulama kanalında 2 adet yılan gördük. Bunları çıkartarak, doğal yaşamlarına saldık." diye konuştu.



